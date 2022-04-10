Кремль подтвердил встречу Путина и канцлера Австрии, запланированную на 11 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кремль подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, которую планируют провести в Москве 11 апреля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Да, мы подтверждаем", – заявил представитель Кремля.

Визит Нехаммера в Россию также подтвердили в ведомстве федерального канцлера Австрии.

"Можем подтвердить запланированную на понедельник поездку", – сообщили в ведомстве.

О предстоящем визите канцлера Австрии в Москву ранее сообщали австрийские СМИ. Утверждалось, что поездка согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Накануне австрийский канцлер прибыл с визитом на Украину. В местных СМИ отмечалось, что поездка Нехаммера подверглась критике, потому что она якобы может угрожать нейтралитету Австрии.