Путин и Медведчук обсуждали вопрос об освобождении украинских моряков

Владимир Путин встречался с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Владимиром Медведчуком. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, политики обсуждали вопрос об освобождении украинских моряков, передает ТАСС.
Журналисты обратились к представителю Кремля за подтверждением встречи.
"Спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", – заявил Песков.
В конце марта Медведчук приезжал в РФ вместе кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, который спустя несколько дней выбыл из гонки, не пройдя во второй тур. Оба общались с Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Тогда участники переговоров поднимали темы продления контракта на транзит газа и взаимодействия стран в сфере энергетики.
В ноябре прошлого года ФСБ задержала украинские корабли, которые пытались нарушить границу РФ. Экипаж судов вскоре был арестован. В Москве случившееся назвали провокацией перед выборами президента на Украине, а Киев ответил введением военного положения в ряде регионов страны.
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