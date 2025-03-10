Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

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Владимир Путин присвоил певице Ирине Аллегровой орден "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что артистка награждается орденом за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин присвоил певицам Кате Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина. – Прим. ред.) и Елене Ваенге (настоящее имя – Елена Хрулева. – Прим. ред.) звание заслуженной артистки РФ.

Кроме того, в начале февраля президент РФ удостоил званием заслуженной артистки РФ актрису театра и кино Анну Снаткину. Глава государства также отметил плодотворную деятельность еще одной актрисы – Елены Миллиоти. Она была награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

