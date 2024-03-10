Путин на встрече с молодежью пошутил, что тоже хотел бы прическу с дредами

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи пошутил, что хотел бы прическу с дредами, как у одного из участников фестиваля. Этот фрагмент вошел в передачу "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мне тоже надо такую прическу сделать", – заявил Путин во время фотографирования со студентами, указав на дреды участника фестиваля из Нигерии.

Президент посетил Всемирный фестиваль молодежи, который прошел на федеральной территории Сириус 6 марта. На полях фестиваля он пообщался с участниками, а также выступил на церемонии закрытия.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос об использовании голосовых помощников на базе искусственного интеллекта, пошутил, что умные колонки Сбера ему без надобности, поскольку глава Сбербанка Герман Греф всегда на связи.