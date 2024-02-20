Путин пошутил про "диктатуру" на форуме АСИ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Владимир Путин пошутил о царстве диктатуры на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" в связи со строгим модерированием, пишет РИА Новости.

Такой комментарий глава государства сделал после того, как один из участников форума захотел озвучить небольшое дополнение. Однако гендиректор мероприятия Светлана Чупшева заявила, что на правах модератора не будет давать слова, так как в рамках форума запланированы выступления других участников, а время президента ограничено.

"Вот видите, как у нас – диктатура фактически. Я единственный гарант", – пошутил в ответ российский лидер.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что мир постепенно избавляется от финансово-экономической диктатуры отдельных стран, поэтому формирование многополярного мироустройства в таких условиях неизбежно. По словам российского президента, мало кому нравится навязанная модель отношений, при которой отдельные страны пытаются загнать в долги, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития.



Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства