Путин пошутил, что глава Сбера заменяет ему умную колонку

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Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос об использовании голосовых помощников на базе искусственного интеллекта, пошутил, что умные колонки Сбера ему без надобности, поскольку глава Сбербанка Герман Греф всегда на связи.

Вместе с тем президент добавил, что российская сторона может гордиться достижениями в этой сфере. По словам Путина, РФ добилась на этом поприще больших успехов, чем другие страны.

Глава государства также сообщил о необходимости работать над ИИ как внутри страны, так и с иностранными специалистами. Именно за этой сферой стоит будущее, указал Путин.

"Развитие искусственного интеллекта создает огромные конкурентные преимущества для любой страны", – цитирует президента ТАСС.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что некоторые госуслуги могут стать доступными для граждан через умные колонки в течение трех лет. Министр уточнил, что привычный способ получения услуг через МФЦ останется. Для тех, кто предпочитает делать это через умные колонки, возможность тоже будет, сказал глава ведомства.

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