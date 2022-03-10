Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В России наблюдается резкое повышение спроса на некоторые виды товаров, заявил Владимир Путин.
"В такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы", – сказал президент России на совещании с членами кабмина.
По словам Путина, граждане со временем начнут ориентироваться в новых условиях и поймут, что правительство способно справиться с любой ситуацией.
"Да, есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания", – признал при этом Путин.
Ранее российский лидер поручил правительству довести до конца все начатые объекты в сфере строительства. Помимо прочего, президент потребовал не допускать появления новых обманутых дольщиков.
Путин пообещал решить проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары
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