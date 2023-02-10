Лишение Путина французского ордена Почетного легиона не будет проблемой – Песков

Фото: kremlin.ru

Исключение Владимира Путина из рядов французского ордена Почетного легиона не станет проблемой для российского президента, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Не думаю, что это будет проблемой для Путина", – сказал представитель Кремля, отметив, что для президента РФ приоритетными являются другие вопросы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что может лишить Владимира Путина высшего звания ордена Почетного легиона – кавалера большого креста.

Президент РФ был принят в орден в 2006 году президентом Франции Жаком Шираком, став первым и единственным россиянином в данном звании. Говоря о возможности лишения Путина звания кавалера большого креста, Макрон назвал этот вопрос символическим, но важным.

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