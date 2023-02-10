Дипломаты сорвали планы Запада по изоляции России – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника, отметив, что планы Запада по международной изоляции России были сорваны благодаря усилиям дипломатов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества – государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки", – заявил президент.

Он отметил, что безусловными приоритетами российской дипломатии являются поддержка граждан РФ за рубежом, а также бескомпромиссная борьба с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку. По словам Путина, в текущих условиях дипломатия должна максимально эффективно использоваться для защиты национальной безопасности и сохранения суверенитета страны.

"Лучшие качества отечественной дипломатической службы весьма востребованы сегодня – в условиях развязанной против России гибридной войны", – подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что Россия никому не хамит, однако отвечать на подобные действия со стороны западных стран будет аналогичным образом. Говоря об этом, он привел фразу из русской сказки, которая звучит как "с волками жить – по-волчьи выть".

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