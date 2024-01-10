Песков заявил о "пустоте" в вопросах мирного урегулирования на Украине

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Российская сторона продолжает спецоперацию на Украине, так как не видит прогресса в мирном процессе вокруг конфликта, в данном вопросе по-прежнему существует "пустота". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Совершенно труднообъяснимые процессы по этой "мирной формуле" Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.): какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую "мирную формулу" без участия России", – сказал он.

Песков назвал этот процесс очень странным, отметив, что "ничего серьезного в этом плане нет". Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ напомнил, что на Украине все еще действует отказ от каких-либо переговоров с Москвой.

Ранее депутат парламента Германии Маттиас Моосдорф заявил, что переговоры между Россией и Западом по Украине должны начаться в этом году. По его словам, победа Дональда Трампа в президентских выборах в США поможет в урегулировании вопроса. Все разумные люди рассчитывают вновь увидеть экс-президента на посту американского лидера, отметил он.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине