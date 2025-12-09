Путин: героев России роднит готовность ставить интересы Родины превыше всего

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Героев России роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины. Об этом заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда".

"Воины, солдаты и офицеры, сотрудники специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцы, покровители космоса, летчики, полярники, врачи, то есть и представители мирных профессий, совершившие героические поступки, всех их роднит готовность превыше всего ставить интересы родины", – сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что жизнь героев является зримым воплощением характера и духа народа.

Путин 9 декабря вручил золотые медали героев России летчикам-испытателям Виктору Минашкину, Леониду Чикунову и Андрею Шишову. Кроме того, он провел награждение командующего войсками Восточного военного округа и командующего группировкой войск "Восток", генерал-полковника Андрея Иванаева.

Ранее глава государства заявлял, что основы характера и мировоззрения героев России закладываются в семьях. Президент отмечал, что офицеры достойно выдержали экзамен на верность Родине, показав свою успешную работу на гражданском поприще.