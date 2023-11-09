Песков заявил, что формат участия РФ в саммите АТЭС объявят своевременно

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Уровень участия российской стороны на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в ноябре в Сан-Франциско, будет определен своевременно. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях визита президента РФ в Астану.

Ему задали вопрос о том, есть ли информация, как будет представлена Россия на саммите.

"Да. Мы вам сообщим своевременно", – ответил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что еще не все представители РФ получили визы для участия в саммите АТЭС.

До этого американская сторона передала приглашения на мероприятие всем участникам АТЭС, в том числе и России. Сами Штаты будут выступать в роли хозяев встречи.

Песков также уточнял, что РФ на АТЭС будет представлена "должным образом".