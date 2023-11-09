Песков заявил, что РФ нельзя победить

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украине пора понять, что Россию нельзя победить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В Киеве и в Вашингтоне, всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", – сказал он в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в борьбе с западной гегемонией. Такой тост он озвучил во время официального обеда с Владимиром Путиным по итогам двухсторонних переговоров.

Между тем российский президент отмечал, что общество РФ является единым, в нем состоит залог победы страны.

Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России над Западом