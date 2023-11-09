09 ноября, 12:24Политика
Песков заявил, что РФ нельзя победить
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украине пора понять, что Россию нельзя победить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В Киеве и в Вашингтоне, всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", – сказал он в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в борьбе с западной гегемонией. Такой тост он озвучил во время официального обеда с Владимиром Путиным по итогам двухсторонних переговоров.
Между тем российский президент отмечал, что общество РФ является единым, в нем состоит залог победы страны.
Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России над Западом
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