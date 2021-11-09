Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, в рамках которых лидеры обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Лукашенко договорились о продолжении контактов.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что власти внимательно следят за напряженной ситуацией с мигрантами.
8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе
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