Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, в рамках которых лидеры обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Лукашенко договорились о продолжении контактов.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что власти внимательно следят за напряженной ситуацией с мигрантами.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.

