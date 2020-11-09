Врио главы Минприроды назначена Светлана Радченко

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Михаил Мишустин назначил врио главы Минприроды Светлану Радченко. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

"В министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь, заместитель министра Светлана Радченко", – отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому освободил от должности министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в УФО. На эту должность глава государства назначил Владимира Якушева, отстранив его от должности главы Минстроя.