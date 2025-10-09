Путин заявил, что все транспортные коридоры РФ и Центральной Азии можно объединить

Фото: kremlin.ru

Транспортные коридоры и логистические проекты РФ и Центральной Азии можно было бы объединить в единую сеть, заявил Владимир Путин.

Он также назвал ключевой задачей обустройство проходящих через территории стран магистральных маршрутов Север – Юг и Восток – Запад. Вместе с тем глава государства указал на значимость прокладки новых трансконтинентальных коридоров.

"Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами", – пояснил президент.

Кроме того, по словам Путина, Россия готова выстраивать новые логистические и транспортные цепочки с Центральной Азией. Он указал, что это позволит кратно увеличить объемы международных транспортных перевозок между странами.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что РФ и Иран работают над развитием международного транспортного коридора Север – Юг. Магистраль обеспечит связанность всего Евразийского региона.

Соглашение о создании транспортного коридора было подписано Россией, Индией и Ираном еще в 2000 году. Цель проекта – привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и государств Персидского залива через российскую территорию в Европу.

