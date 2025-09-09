Путину показали виноград с измененным геномом в "Сириусе"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Владимиру Путину в научно-технологическом университете "Сириус" показали новые сорта растений, создаваемые с помощью технологии редактирования генома. Среди новинок – виноград, устойчивый к грибковым инфекциям.

"Меньше потерь урожая, не нужно травить фунгицидами. Сорт "мерло", – сказал председатель ученого совета университета Роман Иванов.

Также специалисты вывели клубнику, в которой содержится в 12 раз больше кверцетина – природного антиоксиданта. Ученые уточнили, что новые сорта не являются генетически модифицированными организмами (ГМО): в них не переносится чужеродный генетический материал.

"Мы вносим точечные мутации в геном растения, фактически имитируя то, что делает эволюция – и делает случайным образом. Мы же, поскольку мы знаем и делаем целенаправленно, просто ускоряем эволюцию в сотни раз", – объяснил Иванов.

Президент в ходе визита в "Сириус" ознакомился с работой проектной, аналитической и химической лабораторий. Как отметил председатель ученого совета, раньше это было просто пространство с оборудованием, однако благодаря усилиям председателя совета федеральной территории Елены Шмелевой и администрации Сириуса это теперь 7,5 тысячи квадратных метров, "которые наполнены жизнью".

На базе лабораторного комплекса в настоящее время работают свыше 200 научных сотрудников в области наук о жизни, более 100 аспирантов и 150 студентов магистратуры. Как уточнил Иванов, эта площадка не имеет аналогов в России.

Он также рассказал главе государства о перспективах использования технологии редактирования генома в медицинских целях, в том числе при лечении гемофилии и наследственной слепоты. Кроме того, президент ознакомился с работами "Сириуса" по РНК-вакцинах для лечения рака, а также встретился с молодыми учеными.

"Я почему захотел к вам заехать. Мы ровно 10 лет назад открыли научно-образовательный центр в "Сириусе" – 1 сентября 2015 года. Но, к сожалению, 1 сентября этого года я не смог (приехать. – Прим. ред.) в силу известных обстоятельств, международных мероприятий", – сказал Путин.

Однако, по его словам, ему очень хотелось посмотреть, что произошло за 10 лет.

"Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс – причем по самым разным направлениям", – подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось об успешном завершении доклинических испытаний российской вакцины от рака. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что исследования проводились несколько лет. В данный момент препарат ожидает разрешения на дальнейшие этапы.