Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы поставке Ираном ракет, заявив, что не всегда подобная информация соответствует действительности.

"Иран – это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран", – отметил Песков.

Ранее в иностранных СМИ появилась информация, что России якобы были переданы баллистические ракеты малой дальности, чтобы использовать их в боевых действиях на Украине.

Между тем Иран уже выражал готовность проводить российский газ через свою территорию. Потенциал восточной ветви международного транспортного коридора "Север – Юг" составляет до 15 миллионов тонн ежегодно, рассказал чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Казем Джалали, добавив, что коридор проходит через Россию, Казахстан, Туркменистан и также через Исламскую Республику Иран.