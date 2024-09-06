Reuters: нацразведка США обвинила РФ, КНР и Иран во вмешательстве в выборы президента

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Офис директора национальной разведки США, не предоставляя доказательств, заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на избирателей в США и на исход предстоящих президентских выборов в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

"На фоне того, как мы приближаемся к голосованию в ноябре, иностранные силы нарастили действия, направленные на оказание влияния на выборы. В частности, Россия, Иран и Китай тем или иным способом пытаются усилить раскол в американском обществе в своих собственных интересах", – указано в сообщении.

Разведсообщества США продолжают проводить оценку подобных действий, однако считают, что Россия является "самой активной иностранной угрозой по оказанию влияния на выборы в этом году".

В Нацразведке США также сообщили, что на данный момент не наблюдали никакой иностранной силы, которая бы пыталась вмешаться непосредственно в сам процесс проведения выборов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал обвинения американских властей в якобы вмешательстве России в выборы президента США чушью. Он подчеркнул, что РФ не вмешивается в процесс выборов в США, а подобные обвинения выдвигаются в адрес России уже не первый раз.

Выборы нового президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Штатов Камала Харрис, а республиканцев – экс-президент Дональд Трамп.

