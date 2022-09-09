РФ при ответе на визовые ограничения ЕС будет руководствоваться своими интересами – Песков

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Россия при ответе на визовые ограничения Евросоюза будет руководствоваться своими интересами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. По его словам, ответные меры не всегда носят зеркальный характер.

Он подчеркнул, что все ответные меры на санкции Запада, включая рейдерские захваты имущества у российского бизнеса, будут выверенными.

"Главная мысль президента заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия заинтересована в тех, кто будет инвестировать в страну. Песков подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы сюда приезжали туристы, в том числе из недружественных стран.

"В конце концов, люди должны видеть нашу страну, они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда. Вот что имел в виду президент. Вот таким образом и будет выстраиваться линия", – заключил Песков.

Он также заметил, что страны Прибалтики заняли абсолютно крайнюю позицию по визовым вопросам для россиян, и в отношении них так же будет действовать принцип не навредить интересам России.

Ранее власти Эстонии приняли решение закрыть с 19 сентября въезд на территорию республики для граждан России, в том числе с шенгенскими визами, выданными третьими государствами.

По словам главы МИД страны Урмаса Рейнсалу, аналогичное решение примут Латвия, Литва и Польша. При этом Рейнсалу уточнил, что запрет не затронет желающих приехать к родственникам или имеющих гуманитарные причины россиян. Данная мера касается туристов из России с туристическими визами.