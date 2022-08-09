Песков переадресовал вопрос о якобы планах Эрдогана поговорить с Асадом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом, отметил, что этот вопрос надо задавать турецкой либо сирийской стороне.

Ранее турецкое издание со ссылкой на источники сообщило о возможном разговоре Эрдогана и Асада, которым встретиться для обсуждений предложил Владимир Путин.

По словам представителя Кремля, сирийские дела обсуждались российским и турецким лидерами во время недавней встречи в Сочи, все остальное – это двусторонние вопросы Дамаска и Анкары.

"Что касается перспектив двусторонних контактов по телефону, это нужно спрашивать у турецкой стороны или у сирийской", – цитирует Пескова РИА Новости.

5 августа Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным. После встречи двух лидеров вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что стороны договорились об оплате российского газа в рублях. Он сделал акцент, что оплачиваться в рублях пока будет только часть поставок, однако, по его словам, такая договоренность уже свидетельствует о новом этапе в отношениях России и Турции.

