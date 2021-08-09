Путин предложил создать спецструктуру по борьбе с морской преступностью при ООН

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Президент РФ Владимир Путин предложил создать спецструктуру по борьбе с морской преступностью в рамках ООН. С соответствующей инициативой глава государства удаленно выступил в Совбезе ООН, где состоялась конференция по теме морской безопасности.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия, как одна из ведущих морских держав, готова делиться имеющимся опытом борьбы с морской преступностью.

Президент РФ полагает, что регулярный обмен наработками и лучшими практиками противодействия криминальной активности на море был бы полезен для всех заинтересованных государств, добавив, что в этом контексте целесообразно подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН.

Глава РФ выразил надежду на то, что партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение. По словам Путина, некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор крупным преступным группировкам. Именно поэтому встает вопрос объединения силового потенциала всех заинтересованных государств под эгидой ООН.

Завершая выступление, российский президент выразил готовность и дальше содействовать развитию равноправного международного взаимодействия в данной сфере.

Инициатива проведения конференции по укреплению морской безопасности Совбеза ООН, которую удаленно посетил Владимир Путин, исходила от премьер-министра Индии Нарендры Моди.