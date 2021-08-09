Путин предложил создать спецструктуру по борьбе с морской преступностью при ООН

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин предложил создать спецструктуру по борьбе с морской преступностью в рамках ООН. С соответствующей инициативой глава государства удаленно выступил в Совбезе ООН, где состоялась конференция по теме морской безопасности.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия, как одна из ведущих морских держав, готова делиться имеющимся опытом борьбы с морской преступностью.
Президент РФ полагает, что регулярный обмен наработками и лучшими практиками противодействия криминальной активности на море был бы полезен для всех заинтересованных государств, добавив, что в этом контексте целесообразно подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН.
Глава РФ выразил надежду на то, что партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение. По словам Путина, некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор крупным преступным группировкам. Именно поэтому встает вопрос объединения силового потенциала всех заинтересованных государств под эгидой ООН.
Завершая выступление, российский президент выразил готовность и дальше содействовать развитию равноправного международного взаимодействия в данной сфере.
Инициатива проведения конференции по укреплению морской безопасности Совбеза ООН, которую удаленно посетил Владимир Путин, исходила от премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: