Путин поставил задачу обеспечить рост численности населения РФ по итогам 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин считает, что по итогам 2024 года численность населения России должна вернуться к росту. Об этом говорится в перечне его поручений, размещенном на сайте Кремля.
Поставлена задача правительству изменить целевые показатели проекта единого плана по достижению национальных целей развития, предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года. По итогам 2025 года показатель ожидаемой продолжительности жизни должен достичь 75 лет.
Также Путин поручил кабмину до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития.
Ранее Сергей Собянин заявил, что каждые 10 лет население Москвы увеличивается на миллион человек. Мэр отметил высокий темп роста больших российских городов, подчеркнув при этом, что Москва по этому показателю не является лидером.
По его словам, первое место в этом рейтинге занимает Махачкала, за которой идут Краснодар и Тюмень. Четвертое место принадлежит столичному региону.
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