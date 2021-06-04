Каждые 10 лет население Москвы увеличивается на миллион человек – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каждые 10 лет население Москвы увеличивается на миллион человек. Об этом сообщил Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Москва каждые 10 лет вбирает миллион человек, растет на миллион человек, и Подмосковье – еще на полмиллиона", – заявил Собянин.

Мэр отметил высокий темп роста больших российских городов, подчеркнув при этом, что Москва по этому показателю не является лидером. По его словам, первое место в этом рейтинге занимает Махачкала, за которой идут Краснодар и Тюмень. Четвертое место принадлежит столичному региону.

Собянин подчеркнул, что быстрорастущие города становятся "гигантской проблемой", потому что возникает вопрос о расширении всех проектов для комфорта населения.

"И на первый план у нас выступают уже не рассуждения, а как сделать эту огромную концентрацию населения полезной для экономики и, самое главное, удобной для жителей", – отметил мэр.

Он выразил мнение, что Москва может успешно конкурировать с другими большими городами, создавая качественную среду и приверженность горожан к своему городу, передает Агентство "Москва".

Ранее Собянин заявил, что Москва обеспечивает экономическое развитие города, несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии.

Также Собянин подчеркнул, что большинство отраслей бизнеса в Москве после пандемии сделало шаг вперед, это стало возможным благодаря мужеству и профессионализму предпринимателей.