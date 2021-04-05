Названы регионы, лидирующие по приросту численности населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За прошедшие три года население России уменьшилось на 711 тысяч человек, свидетельствует исследование РИА Новости.
За данный период наибольший демографический прирост был в Севастополе, а спад – в Тамбовской и Магаданской областях.
По данным аналитиков, естественная убыль населения в 2018–2020 годах не компенсировалась за счет мигрантов. Наибольшее влияние на демографическую ситуацию в стране оказала пандемия. При этом в указанный период прирост численности населения наблюдался в 21 регионе.
Лидером рейтинга стал Севастополь (рост 16,8 процента). Также в топ пошли Ингушетия (5,6 процента), Ленинградская область (4,3 процента) и Чечня (4,2 процента).
Наибольший прирост в количественном соотношении произошел в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), наименьший – на Чукотке (220 человек).
Максимальный прирост миграционного населения был отмечен также в Московской области (266,9 тысячи человек), минимальный – на Чукотке (200 человек). Наибольший естественный прирост зафиксировали в Дагестане (91,2 тысячи человек), наименьший – в Чукотском автономном округе (200 человек).
Специалисты отмечают, что в России рост численности населения наблюдается в столичных и экономически развитых регионах. В частности, в семи субъектах прирост объясняется естественными причинами и миграцией. К ним относятся Москва (естественный – 1 000 человек, миграционный – 147,9 тысячи человек), Тюменская область (7,5 тысячи человек и 37,4 тысячи человек), Ханты-Мансийский автономный округ (30,6 тысячи человек и 2,3 тысячи человек) и другие.
В Дагестане, Чечне, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Ненецком автономном округе рост населения был обусловлен естественными причинами. В Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Севастополе, Адыгее – миграциями.
Однако в 68 регионах страны за последние три года наблюдалась естественная убыль населения (в Нижегородской области – 61,8 тысячи человек, в Камчатском крае – 960 человек). Миграционный отток был отмечен в 54 субъектах (в Омской области – 34,6 тысячи человек, в Ненецком автономном округе – 200 человек).
Только за счет естественной убыли численность населения сократилась в Нижегородской (61,8 тысячи), Ростовской (61,3 тысячи человек), Самарской (47 тысяч человек) областях. За счет миграционного потока демографические показатели упали в Северной Осетии (11,5 тысячи человек), Калмыкии (5,8 тысячи человек), Карачаево-Черкесии (2,6 тысячи человек).
Максимальная убыль населения в количественном выражении произошла в Саратовской (66,5 тысячи человек), Кемеровской (60,9 тысячи человек), Нижегородской (56,9 тысячи человек) областях.
Эксперты считают, что тенденция на убыль населения в России продолжится и в 2021 году. Этому будут способствовать негативные последствия пандемии.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила снижение численности населения России в ближайшие годы. Она пояснила, что снижение произойдет из-за объективных демографических трендов. По ее словам, государству необходимо переломить такую тенденцию и вывести страну на устойчивый рост численности населения к 2030 году.
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