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Общество

15:54

Голикова оценила потенциал увеличения численности населения

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила увеличение численности российского населения.

"Мы все-таки рассматриваем вопрос, несмотря на все сложности, увеличения численности российского населения и российских граждан. Хочу еще раз подчеркнуть, что потенциал у нас не исчерпан", – заявила она в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

При этом Голикова уточнила, что предложения формируются на основе статистики и данных по регионам.

Вице-премьер добавила, что необходимо усилить мероприятия в рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение". В данном случае, считает Голикова, имел бы эффект междисциплинарный подход, предложенный медиками. Она также напомнила, что принятые на фоне пандемии коронавируса в 2020 году демографические меры будут иметь отложенный эффект.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в списке городов с самой высокой стоимостью жизни. Жителю столицы в среднем необходимо 63 334 рублей. Второе и третье место в рейтинге заняли Санкт-Петербург и Новосибирск соответственно.

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