Росстат оценил убыль населения в российских регионах

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В некоторых регионах России специалисты Росстата зафиксировали рост естественной убыли населения в 2020 году. Об этом сообщает РБК.

В среднем убыль выросла в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Показатель составил 702 тысячи человек против 317,2 тысячи.

При этом в Татарстане убыль ускорилась в 72 раза – со 180 человек до 12,9 тысячи, в Санкт-Петербурге – в 58 раз – с 308 человек до 17,9 тысячи. В Астраханской области рост произошел в 6 раз, на Камчатке – в 5,2 раза, в Забайкальском крае – в 3,3 раза, в Томской области – в 3 раза.

В Москве население в прошлом году сократилось на 24,6 тысячи человек. При этом в 2019 году в городе наблюдался прирост в 16,2 тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что каждые 10 лет население Москвы увеличивается на миллион человек. Мэр отметил высокий темп роста больших российских городов, подчеркнув при этом, что Москва по этому показателю не является лидером. По его словам, первое место в этом рейтинге занимает Махачкала, за которой идут Краснодар и Тюмень. Четвертое место принадлежит столичному региону.