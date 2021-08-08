В Кремле рассказали о видеозвонках Путина на 9 августа

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Президент РФ Владимир Путин проведет видеозвонки с представителями Совбеза ООН и российскими паралимпийцами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

Так, глава государства удаленно посетит конференции СБ ОНН по укреплению морской безопасности. Инициатива проведения мероприятия исходила от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Кроме того, Путин намерен провести встречу с членами паралимпийской команды ОКР. Она также состоится в формате видеосвязи. К беседе подключат спортсменов с тренировочных базах в разных регионах России.

Накануне Владимир Путин поздравил с золотой медалью российскую легкоатлетку Марию Ласицкене. Глава государства отметил, что спортсменка защитила честь отечественной школы легкой атлетики.