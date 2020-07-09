В Кремле не знают о публикации записи разговора якобы Путина и Порошенко

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать обнародованную депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачем аудиозапись телефонного разговора якобы Петра Порошенко и Владимира Путина в 2015 году, сообщает "Газета.ру".
"Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", – заявил Песков, уточнив, что все разговоры глав государств проходят в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал в интернете запись, по его утверждениям, телефонного разговора Порошенко с Путиным. Беседа по поводу ситуации на Донбассе якобы состоялась 30 апреля 2015 года.
В мае депутат уже публиковал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Собеседники голосами, похожими на голоса политиков, обсуждали внутренние дела на Украине, в том числе были затронуты вопросы повышения тарифов на газ и сотрудничества спецслужб США и Украины.
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