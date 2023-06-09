В Кремле сообщили о скором начале встречи Путина и Лукашенко в Сочи

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Встреча Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко пройдет в Сочи в пятницу, 9 июня. Она начнется в скором времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он начнет публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящее время идет подготовка к мероприятию.

8 июня Лукашенко заявил, что в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер рассказал на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что Москва передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии. Сейчас проходит плановое переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники ПВО. Белорусские зенитчики уже прошли обучение по применению комплекса.

Позже сообщалось, что в Белоруссию в рамках ротации начали прибывать российские военные, вооружения и военная техника. Из этого следует, что между странами проходит реализация мероприятий по повышению обороноспособности Союзного государства.

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