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10:36

Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Об этом белорусский лидер рассказал на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что Москва передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии. Сейчас проходит плановое переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники ПВО. Белорусские зенитчики уже прошли обучение по применению комплекса.

Позже сообщалось, что в Белоруссию в рамках ротации начали прибывать российские военные, вооружения и военная техника. Из этого следует, что между странами проходит реализация мероприятий по повышению обороноспособности Союзного государства.

Россия передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии

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