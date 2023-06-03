В Белоруссию начали прибывать российские военные, вооружения и техника

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В Белоруссию в рамках плановой ротации прибывают российские военные, вооружения и военная техника. Об этом со ссылкой на Минобороны республики сообщает ТАСС.

Таким образом проходит реализация мероприятий по повышению обороноспособности Союзного государства. В ВС Белоруссии, в том числе, был поставлен очередной российский комплекс ПВО С-400.

"На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации", – заявили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Россия передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии. В настоящее время проходит плановое переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники ПВО, белорусские зенитчики уже прошли обучение по применению комплекса.

Россия передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии