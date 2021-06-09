Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ

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Владимир Путин дал старт запуску первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом сообщает ТАСС.

Предприятие возводится в районе города Свободного за счет производственных мощностей компании "Газпром".

Глава государства принял участие в торжественной церемонии пуска первых двух технологических линий завода в формате онлайн-видеосвязи.

Амурский газоперерабатывающий завод будет извлекать из природного газа сопутствующие метану газы. Ожидается, что после планового запуска в 2024 году предприятие станет вторым по объему переработки природного газа.

Ранее в июне президент Владимир Путин объявил об успешном завершении прокладки труб первой нитки "Северного потока – 2". Глава государства подтвердил, что завершена линейная работа на объекте.