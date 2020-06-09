Путин обсудил с Меркель вопросы борьбы против COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обсуждены актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Подтвержден настрой на дальнейшее тесное взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур", – уточнили в пресс-службе Кремля.

Отдельно отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Предыдущий телефонный диалог между политиками состоялся в начале мая. Тогда Путин и Меркель обменялись поздравлениями в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны и выразили надежду на дальнейшее партнерство между странами.

