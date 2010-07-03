Медведев призвал хранить память о подвиге сражавшихся в ВОВ

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы и призвал сохранить память о подвиге тех, кто сражался в Великую Отечественную войну.

"Мы должны сохранить память о подвиге наших родных и близких. Вечная слава всем, кто отстоял свободу нашей Родины", – написал Медведев в Instagram.

Ранее Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Победы на Красной площади, сказал, что защита настоящих героев Великой Отечественной войны является священным долгом в условиях, когда в ряде стран мира "бесстыдно врут своим детям" о войне. Президент отметил, что память о ВОВ является совестью и ответственностью россиян.

Подробности Парада Победы – в трансляции Москва 24.

