Мишустин заявил, что Ространснадзор делает все для безопасности и сохранения жизни россиян

Фото: kremlin.ru

Ространснадзор прикладывает все усилия, чтобы обеспечить безопасность перевозок и сохранить жизни россиян, отметил глава кабмина Михаил Мишустин. Премьер-министр поздравил сотрудников службы с 20-летием образования ведомства. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте правительства.

"Все эти годы ведомство ведет очень важную деятельность, осуществляет госконтроль за соблюдением технических, технологических и организационных требований всеми видами транспорта, принимает активное участие в выработке новых критериев обеспечения безопасности", – сообщается в публикации.

Мишустин сделал акцент на том, что Ространснадзор обеспечивает бесперебойную работу инфраструктуры и сокращает случаи аварийности. Кроме того, служба старается внедрить инновационные подходы, подчеркнул он.

Премьер-министр обратил внимание, что на сегодняшний день ведомство является лидером в контрольно-надзорной деятельности по снижению административной нагрузки на бизнес.

Мишустин напомнил, что благодаря Ространснадзору в России начала работать цифровая платформа, которая заметно помогла в управлении рисками. Она позволяет дистанционно получать данные о транспорте и водителе, а также быстро предоставлять различные услуги, уточнил он.

Глава правительства отметил профессионализм и целеустремленность сотрудников надзорной службы и пожелал им успехов в решении задач.

Ранее сообщалось, что авиакомпании могут начать штрафовать за размещение недостоверной информации о бронировании билетов в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок.

В министерстве транспорта объяснили, что данная мера является ответом на жалобы пассажиров, которые теряли время и деньги из-за неверных данных о времени вылетов и некорректного оформления билетов.



Жителям столицы рассказали, как изменилась транспортная система Москвы за год