Песков заявил, что российская вакцина часто подвергается огульной критике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения американского Госдепартамента в адрес российской разведки в распространении дезинформации о вакцинах, сообщает "Газета.ру".

По его словам, в "кампанейщине" по критике зарубежных вакцин Россия не собирается участвовать.

"Наша вакцина подвергается критике с попыткой претендовать на объективность и огульной критике", – отметил он.

По словам представителя Кремля, в мире ведется дискуссия по поводу всех вакцин от COVID-19.

Ранее Дмитрий Песков посчитал некорректным высказывание представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения в ЕС вакцины "Спутник V" с "русской рулеткой".