Обвиняемые во вмешательстве в выборы в США могли быть американцами – Путин

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Люди, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы. с таким же успехом могли быть американцами. Об этом заявил Владимир Путин.

"Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы", – сказал президент РФ в интервью телеканалу NBC.

Расследование вмешательства РФ в выборы в США, которое якобы произошло в ноябре 2016 года, ведется довольно давно. Москва категорически отвергает обвинения и требует от Вашингтона доказательств причастности граждан страны к преступлению.

В 2018 году офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует инцидент, опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в этом преступлении. Сообщалось также, что против указанных граждан могут быть применены санкции.