Путин потребовал от США доказательства вмешательства в американские выборы

03 марта 2018, 09:51
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Американские власти, обвинившие 13 россиян во вмешательство в выборы президента США, должны вместо "воплей в конгрессе" предоставить официальные документы, сказал Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
"Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100 процентов должны быть", – сказал Путин. Слова президента привели в обратном переводе с английского.
Ведущая канала Меган Келли возразила, что у нее есть диплом юриста. На это Путин объяснил: "Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы России. Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, официальное требование".
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в феврале опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в этом преступлении.
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