09 февраля, 15:43Политика
Песков заявил, что поручения Путина по итогам прямой линии скоро опубликуют
Фото: kremlin.ru
Список поручений Владимира Путина по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции практически готов, скоро его опубликуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоялась 14 декабря прошлого года.
В ходе нее российский лидер, в частности, заявил о необходимости продлить семейную ипотеку. Действие программы заканчивается после июля 2024 года.
Кроме того, он сообщил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. В ходе мероприятия пенсионер из Новосибирска рассказал, что стоимость услуг ЖКХ планируют поднять в городе до 15%, а проиндексировать пенсии – на 7,5%. Глава государства пообещал разобраться в данном вопросе.
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