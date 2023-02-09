Путин рассказал, как однажды в двигатель его самолета попала птица

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с представителями отечественной авиаотрасли рассказал, как однажды в двигатель президентского борта № 1 попала птица. В итоге инцидент закончился благополучно, самолет сел на ближайшем аэродроме.

"Я помню, неоднократно у меня было, на самолете это было: самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира спрашиваю: "Что делать?" Он говорит: "Ну, мы дотянем". Я говорю: "А может, лучше развернуться и сесть?" В конце концов на промежуточный аэродром сели", – поведал президент.

Историю глава государства подытожил замечанием о том, что всегда выбор нужно делать в пользу безопасности.

Он также поделился другим случаем из жизни. Тогда пилот вертолета отказался лететь в условиях нулевой видимости, несмотря на то, что президенту крайне важно было прибыть на место.

"Он (пилот. – Прим. ред.) говорит: "Я командир судна, и я принимаю решение. Я не полечу". Развернулся и ушел. Это чрезвычайно важная вещь", – сказал Путин, напомнив, что на пилотах лежит большая ответственность, так как от них зависят жизни других людей.

Ранее Владимир Путин рассказал, как во время блокады Ленинграда у его мамы украли продуктовую карточку. Перед этим губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поведал, что во избежание появления жуликов продуктовые карточки каждый месяц меняли цвет.



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