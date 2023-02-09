Путин рассказал, как пилот вертолета отказался везти его из-за плохой видимости

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пилот вертолета отказался совершать рейс на борту с Владимиром Путиным из-за плохой видимости. Об этом сам президент рассказал в День гражданской авиации на встрече с ее представителями.

"Нам очень нужно было прибыть на место. Я говорю: "Ну, давайте сядем". Командир вышел. Я уже был президентом. И он (пилот вертолета. – Прим. ред.) говорит: "Я командир судна и я принимаю решение. Я не полечу", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Подобную историю Путин рассказал с целью подчеркнуть важность работы пилотов. По его словам, в руках командиров воздушных суден не только собственная жизнь, но и жизни десятков людей.

Российский лидер обратил внимание, что в профессии пилота всегда необходимо делать выбор в пользу безопасности.

"Это как на дороге: не уверен – не обгоняй", – сказал он.

Ранее российский лидер объяснил возросший интерес к России завистью со стороны других государств. По его словам, если бы России не завидовали, то к ней бы не лезли. Однако, несмотря на это, страна продолжить укреплять внутренний и внешний потенциал.

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