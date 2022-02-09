В Кремле не услышали от Зеленского слов о готовности выполнять Минские соглашения

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном не выразил готовности приступить к выполнению Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что переговоры продемонстрировали некоторые позитивные сигналы относительно возможности мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако Зеленский совершенно не затронул вопрос выполнения достигнутых договоренностей.

"Мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, данная ситуация прояснится после предстоящих телефонных разговоров лидеров.

Ранее Владимир Путин прокомментировал поговоркой критику Минских соглашений со стороны властей Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ обратил внимание, что в Киеве постоянно меняют позицию по вопросу выполнения Минских договоренностей. В частности, Владимир Зеленский ранее заявлял, что ему не нравится ни один пункт данных соглашений.

