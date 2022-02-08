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Политика

18:03

Зеленский раскритиковал заявление Лукашенко об угрозе прекращения поставок энергоресурсов

политика

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Прекращение поставок Украине энергетических ресурсов из Белоруссии скажется на населении обоих государств, заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Киеве.

"Один человек из Белоруссии заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки на Украину энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать? Я попросил дать мне статистику товарооборота между Украиной и Белоруссией", – отметил украинский лидер, слова которого приводит ТАСС.

Так, президент Украины обратил внимание на то, что между двумя странами товарооборот равен 6 миллиардам долларов, кроме того, из них 1,5 миллиарда долларов экспортирует Украина в Белоруссию и 4,5 миллиарда долларов Белоруссия на Украину.

"Если страны начинают ограничивать торговлю одна с другой, то кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди", – отметил Зеленский.

По его словам, такие меры следует задействовать, "если есть желание вернуться в каменный век".

Ранее Владимир Путин прокомментировал поговоркой критику Минских соглашений со стороны властей Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ обратил внимание, что в Киеве постоянно меняют позицию по вопросу выполнения Минских договоренностей. В частности, Владимир Зеленский ранее заявлял, что ему не нравится ни один пункт данных соглашений.

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