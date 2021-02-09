Путин оценил работу судов во время пандемии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Владимир Путин высоко оценил работу российских судов во время пандемии, отметив, что они с высокой отдачей защищали интересы граждан, невзирая на риски. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства. Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам", – заявил Путин на совещании с судьями.
По словам главы государства, возросшее количество рассмотренных судами дел в 2020 году свидетельствует о том, что они не ограничились программой-минимум в период пандемии. Он отметил, что суды сохранили и проявили социальную направленность российского правосудия.
"Возросшее количество рассмотренных дел за прошлый год говорит о том, что российские суды не ограничились программой-минимум, а, наоборот, избрали для себя программу-максимум, по факту стали разделять дела по категориям важности. Рассмотрели практически все обращения граждан,... в полной мере была сохранена социальная направленность правосудия. Это касалось не только каждодневной работы судов, но и формирования единообразной судебной практики", – сказал он, подчеркнув, что суды действовали с осознанием того, что каждая ситуация, требующая судебного решения, жизненно важна для конкретных людей и их семей.
Путин также заявил, что российская судебная система, продолжая свое непрерывное развитие, рождает самые современные и актуальные инициативы.
"Очень важно, что процесс совершенствования судебной деятельности идет непрерывно в нашей стране. <…> Самые прогрессивные, самые актуальные инициативы рождаются именно в судебном сообществе", – заявил президент.
Ранее Путин поручил Верховному суду РФ совместно с министерством юстиции проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Сделать это нужно до 1 июня 2021 года, представив при необходимости предложения. Также президент поручил подготовить разъяснения по итогам обобщения судебной практики по делам, связанным с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшемся 10 декабря, Владимир Путин поддержал идею создания Российского суда по правам человека. Тогда он предложил проработать идею с учетом финансирования и изменения определенных систем.
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