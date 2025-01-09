09 января, 16:03Политика
Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином в ближайшее время
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Владимир Путин заявил, что в ближайшее время у него состоится телефонной разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом российский лидер рассказал во время совещания с членами правительства. Он анонсировал переговоры с главой Китая, говоря об одном из вопросов взаимодействия двух государств.
Вместе с тем Россия ожидает визита Си Цзиньпина в 2025 году. В конце декабря 2024-го посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что стороны уже прорабатывают соответствующие совместные планы.
При этом поездка китайского лидера в Россию должна состояться в порядке очередности. Посол также напомнил, что в Китае в этом году состоится юбилейная, 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии.
За некоторое время до того, как стало известно о соответствующих планах, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с Си Цзиньпином передал личное послание от Путина. Он также выразил искреннюю радость от встречи с лидером КНР, которая прошла по линии взаимодействия между правящими партиями России и Китая.