Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином в ближайшее время

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Владимир Путин заявил, что в ближайшее время у него состоится телефонной разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом российский лидер рассказал во время совещания с членами правительства. Он анонсировал переговоры с главой Китая, говоря об одном из вопросов взаимодействия двух государств.

Вместе с тем Россия ожидает визита Си Цзиньпина в 2025 году. В конце декабря 2024-го посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что стороны уже прорабатывают соответствующие совместные планы.

При этом поездка китайского лидера в Россию должна состояться в порядке очередности. Посол также напомнил, что в Китае в этом году состоится юбилейная, 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии.

За некоторое время до того, как стало известно о соответствующих планах, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с Си Цзиньпином передал личное послание от Путина. Он также выразил искреннюю радость от встречи с лидером КНР, которая прошла по линии взаимодействия между правящими партиями России и Китая.

