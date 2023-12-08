Песков рассказал, когда Путин сообщит о решении по участию в выборах президента

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Владимир Путин сообщит о решении по участию в предстоящих выборах президента РФ, когда посчитает нужным и целесообразным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это будет "целиком и полностью" решение российского лидера.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Отмечается, что самовыдвиженцы на предстоящих выборах президента РФ должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января 2024 года.

Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Подсчет голосов избирателей начнется после завершения голосования. Участковые комиссии будут проводить его без перерыва, до установления итогов.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – ЦИК РФ