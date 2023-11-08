В Кремле предупредили о последствиях конфискации активов РФ

Фото: kremlin.ru

Отъем российских активов в других государствах станет причиной появления разного рода издержек, включая юридические. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти РФ давно наблюдают подобные тенденции в США и ЕС.

"Действительно, последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной", – уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ на вопрос о предполагаемом симметричном ответе на конфискации российских активов в западных странах добавил, что Москва будет изучать ответные меры, которые применит. Однако, продолжил он, вряд ли они могут быть зеркальными.

Вместе с тем Песков выразил уверенность, что ответные меры будут наилучшим образом соответствовать интересам российской стороны.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что использование замороженных российских активов для восстановления Украины может повлечь вред для экономики Европы. Он указал, что для конфискации активов РФ необходима правовая основа.