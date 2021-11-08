Путин наградил директора Центра имени Гамалеи Гинцбурга орденом Александра Невского

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин наградил директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.
Он получил награду за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации.
Ранее Гинцбург назвал условие для победы над коронавирусом за несколько месяцев. Для этого, по его словам, необходимо резкое увеличение количества ежедневно вакцинируемых.
Также директор Центра имени Гамалеи рассказал о необходимом уровне антител для полной защиты от "Дельта"-штамма. Он отметил, что показатель в 500 единиц антител и выше идеально защищает от заражения коронавирусом.
Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от коронавируса для детей
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