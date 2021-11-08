Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Президент РФ Владимир Путин предостерег снимавшего его оператора от падения. Все произошло накануне совещания по развитию ОПК в Сочи. Момент попал в выпуск программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
По словам ведущего программы, зачастую для хороших кадров оператору приходится идти спиной вперед, из-за чего он может не заметить дверных проемов и других преград.
"Не упади. Не свались там", – сказал Путин оператору.
На совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК Путин заявил, что военные РФ научились эффективно отражать атаки беспилотников. Он подчеркнул, что беспилотная авиация зарекомендовала себя в последних вооруженных конфликтах.
Путин призвал продолжать развивать беспилотники. При этом, по его словам, необходимо внедрять новые технологии, например искусственный интеллект. Президент рекомендовал опираться на имеющийся опыт использования беспилотников.
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